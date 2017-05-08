國民黨主席選舉辯論會 詹啟賢：平常心

國民黨主席參選人詹啟賢今天下午在板橋舉辦座談會。（王揚傑攝）

國民黨主席選舉10日將舉辦唯一1場電視辯論會，黨主席參選人詹啟賢今（8）日下午至新北市板橋區舉辦座談會時表示，他會以平常心來面對，讓黨員認識真正的自己。至於我國迄今尚未收到WHA的邀請函，詹啟賢說，希望兩岸領導人把政治放兩邊，正視台灣2300萬人的醫療基本人權。

詹啟賢認為，辯論會不要過度包裝，讓選民認識真正的候選人到底是什麼樣的人，包括他的觀念、他的想法，來幫助選民做出正確的選擇。

至於我國迄今尚未收到WHA邀請函，詹啟賢說，今天必須很誠摯的希望兩岸的領導人，正視台灣2300萬人的醫療基本人權，把政治放兩邊，務實的來參與WHA。

(中時)