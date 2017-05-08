校內沒有場地也能拿冠軍 潮州國中木球奪2金

屏縣學校在甫落幕的全國中等學校運動會木球項目中，奪得3金1銀3銅佳績，當中校內無訓練場地的潮州國中即佔2金1銀1銅。（謝佳潾攝）

屏縣學校在甫落幕的全國中等學校運動會木球項目中，奪得3金1銀3銅佳績，當中校內無訓練場地的潮州國中即佔2金1銀1銅。（謝佳潾攝）

教練林信成執導學生球技。(謝佳潾攝)

屏縣學校在甫落幕的全國中等學校運動會木球項目中，奪得3金1銀3銅佳績，當中校內無訓練場地的潮州國中即佔2金1銀1銅。（謝佳潾攝）

銜接有成！屏縣學校在甫落幕的全國中等學校運動會木球項目中，奪得3金1銀3銅佳績，當中校內無訓練場地的潮州國中即佔2金1銀1銅，學生都是利用課後時間到泗林國小借地練習，校長劉文宗說環境問題可以克服，重點是好的東西要傳承。

劉文宗表示，泗林國小有相當優良的木球運動教育，長年下來也都打出好口碑，但可惜的是這批木球小選手自國小畢業後，可能無法在鄰近的升學學校繼續打木球，2年前與教練林信成接觸後，決定在校發展木球運動，銜接學生從小培養的興趣。

他說，雖然學校沒有練習場地，但有現成的人才及教練，這些從泗林國小畢業的學生與林信成已經培養出相當的默契，因此大家都利用課餘時間回國小借地練習，這樣的訓練方式也許有些刻苦，但也讓大家的向心力更加緊密，以至於在今年的全中運上拿下好成績。

「很感動練習有結果。」學生許寶云國小五年級開始打木球，她說，當初看到木球校隊很酷而加入，而後才知道木球技巧是一門學問，頂著烈陽練習更是一種煎熬，但上國中後還是選擇繼續打，拿到金牌時真的很感動，所有堅持與練習都沒有白費。

林信成說，這項由台灣人發明的木球運動，目前正在爭取列入亞奧運的比賽項目，但已在全球30多個國家風靡推廣，期望政府也能正視這項運動，多給選手鼓勵、協助，而學生們有自信明年拿下5金，再創潮州的木球傳奇。

(中時)