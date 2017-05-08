點胭脂妝水水 老人日照中心8旬嬤笑了
蕭瓏老人日間照顧中心服務北門、學甲、將軍、佳里、西港、七股共20多位高齡長輩，為了提前歡度母親節，今天在中心舉辦「尚水A阿嬤」活動，由婚顧工作室義務前來幫15位婆婆媽媽打理門面、彩妝造型，80多歲的阿嬤好久沒有「點胭脂」，個個樂得笑開懷，場面溫馨。
「老人皮了啦，化妝甘ㄟ好看？」88歲的黃秋芳阿嬤聽到社工說有彩妝師要幫她化妝，顯得相當害羞，她說平常只有在擦面霜，上次「點胭脂」應該是兒子娶媳婦的時候了，完成後看到鏡中的自己，臉上浮現少女般的羞怯笑容，直問「有水某？」
家住學甲的賴莊欝阿嬤來日照中心已經3年多，她蠻喜歡這裡的環境，可以跟其他老人家互動，中午一起吃飯也有個伴，其實兒孫都會回老家看她，白天正好有些事做打發時間，她稱讚設計師的手藝，直說晚上要給家人一個驚喜；看到幾位阿嬤的「成果」，連原本直搖手說不要的阿嬤，都小聲問社工「換我了沒？」
「外表美美的心情也會好。」蕭瓏老人日間照顧中心主任彭怡萍說，該中心在鄉村地區，服務的長輩年輕時多半是務農或專職家務，很少有機會能夠化妝打扮，但女生愛漂亮的心情不管幾歲都不會改變，也因此選在母親節前夕，給這些婆婆媽媽一個驚喜。
(中時)
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