桃園平鎮住宅火警 已知2人獲救

桃園市平鎮區發生1民宅火警，目前得知受困2人已經獲救，消防隊員還在搶救中。(賴佑維攝)

桃園市平鎮區中豐路72巷發生3樓住宅火警，桃園市消防局第4大隊復旦分隊接獲報案趕抵救援，因居民指有2人受困，目前消防隊員已經將2人救出，但是否還有人員受困，還在釐清中。

消防局表示，該棟建築為5樓建築，起火地點在3樓。徐姓1家3代同堂共同居住。3樓是爺爺、奶奶居住。搶救出的2人為爺、媳，並無受傷。但爺爺疑似受到驚嚇，也送醫檢查。此外現場火勢旺盛，仍在布置水線搶救中。

(中時)