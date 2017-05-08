智慧城市獲獎涂醒哲將赴美領獎 議員質疑市民無感
嘉義市榮獲ICF（國際智慧城市論壇Intelligent Community Forum）評選為全球7個智慧城市之一，但議員們質疑市民無感，8日輪番質詢，新任企劃處長林彣珊成為議會「新爐主」，王美惠議員期勉她學者從政，盼勿重蹈「誤入叢林的小白兔」覆轍。她會後妙回「我屬龍的」，有人打趣說「希望處長是飛龍在天，做好雲端科技」。
市府企劃處長林彣珊擁有英國曼徹斯特大學資管博士，原任職嘉義大學資管系助理教授，市長涂醒哲借重林彣珊的專長，延攬她入市府擘畫智慧科技的願景，今年3月1日到職上任。
嘉義市榮獲ICF全球智慧城市TOP7之一，市長涂醒哲於下月將率林彣珊等3人赴美領獎，但鄭光宏、戴寧、張秀華等議員質疑市民對智慧城市的建置無感，嘉義市到底「智慧」在哪裡？戴寧指出，全市wifi有1101點，覆蓋率高，使用上卻常與付費的4G產生「卡卡」的情況，感覺不到智慧。
林彣珊表示，該處將推行智慧治理、智慧環境、智慧健康照護、智慧生活、智慧防災、智慧教育等6大面向，建構清潔車隊派遣管理、道路挖掘資料建置系統、多元民意陳情系統等工作。
(中時)
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