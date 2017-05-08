新化在地三寶入菜　搶攻母親節商機

大坑休閒農場推出母親節應景料理，以在地農特產入菜。(莊曜聰攝)

以高纖食材搭配清淡調味的料理，相當健康。(莊曜聰攝)

台南大坑休閒農場以新化在地的3項招牌農產鳳梨、竹筍、地瓜入菜，再加上自家栽種及養殖的蔬果及土雞，推出包含12道菜式的應景母親節風味餐，也開放民眾訂桌，再搭配入園免門票的優惠方案，要搶攻母親節觀光商機。

大坑休閒農場主廚蔡佳儒說，這套風味餐大多數都是由農場種植的竹筍、鳳梨、蔬果為食材，可說是真正的「從產地到餐桌」，調味上也輕油少鹹，不但能吃到食材的原味，對身體也比較沒有負擔，符合現代人健康飲食的需求。

以首道冷盤菜為例，一般傳統辦桌拼盤，總不乏烏魚子、肉丸、炸物等重口味的食材，而改用正當令的竹筍，變換出5種不同口味的「五纖拼盤」，有涼拌、韓式、南瓜醬、鳳梨醬及滷肉筍乾等口味。

場長蔡澄文表示，今年度春筍的產季延後，與往年相比，目前產量還不多，新鮮食材相當珍貴，而鳳梨則正在盛產時期，甜度水分都正甜美，入菜相當合適，另外還有炭火燒烤的山土雞，肉質有咬勁且不油膩。

大坑農場風味餐有竹筍五纖拼盤、鳳梨蜜香炭烤土雞、四季鮮果紅燒魚、迷迭香迷你豬肉香腸、六角櫻吻魚羹、蛤蠣蒜燒綠竹筍、古味柴燒筍燜飯、花園鮮蔬沙拉、櫻花蝦焗烤地瓜、鮮竹筍雞湯、梅汁桂花蜜番茄、柴燒鳳梨冰茶等12道菜色，民眾可提前預訂。

(中時)