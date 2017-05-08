穩定社會的力量 南市警局長感謝員警媽媽付出

台南市警局長黃宗仁（左一）8日利用主管會議，表揚感謝今年獲選警察模範母親的媽媽們。（萬于甄翻攝）

台南市警局長黃宗仁感謝員警媽媽們辛苦的付出，讓員警能安心服務社會大眾，是穩定社會的力量之一。（萬于甄攝）

台南市政府警察局昨日利用一級主管開會場合，由局長黃宗仁頒獎表揚郭翁秀蘭、陳黃桃及董秋3位今年度警察模範母親，黃宗仁感謝警察媽媽的辛苦付出，因為有媽媽們，才能讓員警安心為社會大眾服務。

76歲的郭翁秀蘭育有3子，其中2位兒子分別在麻豆警分局及佳里警分局任職，郭翁秀蘭平時熱心公益，今年也獲選全國警察模範母親；67歲陳黃桃獲選台南警察模範母親，為人樸實，2個孩子也分別擔任第四分局華平派出所所長及新營分局中山路派出所所長。

75歲的董秋也獲選台南警察模範母親，平日樂善好施，育有2男1女，長子為台南市第三分局副分局長。

黃宗仁表示，母親節是充滿溫馨感恩的日子，是屬於全天下母親的節日，除恭喜獲選的3位模範警察母親外，也祝福天下所有勞苦功高的媽媽「母親節快樂」。

(中時)