汲取環保經驗 李進勇赴新加坡考察

雲林縣長李進勇率團赴新加坡考察，汲取環保經驗，拜會新加坡國家環境局(NEA)及裕廊島石化工業園區，該局Waste & Resource Management Department部長Ong Soo San負責接待，了解該局長期關注於國土環境保護與規劃、廢水回收再利用、垃圾處理及資源回收、發展潔淨能源及綠建築等議題。

李進勇認為新加坡對空污排放標準要求值得學習，不論是硫氧化物（SO2)、氮氧化物（NO2)、PM2.5或PM10等日排放標準或年排放標準都比台灣標準還要嚴格，台、新都有相似的離島石化工業區，台灣是否也應思考採更嚴格管制標準以維人民健康權利。

(中時)