導覽角度好特別 慈惠醫專打敗地主隊奪冠

慈惠醫專觀光科應屆畢業生林呈昕為驗證5年所學，報名「全國性導覽解說競賽」，最終以互動式導覽漁村風情獲得評審青睞奪冠。（謝佳潾攝）

慈惠醫專觀光科應屆畢業生黃雅婷、朱哲樺、林呈昕（由左至右）在「全國性導覽解說競賽」中以互動式導覽漁村風情獲得評審青睞奪冠。（謝佳潾翻攝）

觀光科學生考取導遊、領隊證照人數創新高。（謝佳潾攝）

打敗地主隊奪冠！慈惠醫專觀光科應屆畢業生為驗證5年所學，特地報名只能導覽雲嘉南濱海景點的「全國性導覽解說競賽」，雖人生地不熟卻以細膩的觀察角度從8支隊伍中脫穎而出，最終以互動式導覽漁村風情獲得評審青睞，也證實自己學以致用。

觀光系講師邱文靖說，「全國性導覽解說競賽」是由雲嘉南濱海國家風景區管理處所舉辦，是項全國性比賽，但有規定就是只能導覽雲林、嘉義、台南等3縣市的濱海景點，這對在地學校有地主優勢，但校內參賽學生在做足大量資料蒐集後，成果卻更勝一籌。

參賽學生林呈昕說，為了肯定5年來所學，不僅報名參賽還與夥伴朱哲樺、黃雅婷花了1個禮拜的時間找資料、策畫、寫腳本，想以特別的方式呈現出特別的東西，因此在蒐集資料上花了一番功夫，也意外發現當地的漁村之美，加上現在推廣鄉村、文化之旅，便藉機搭上風潮，果真造成迴響。

他說，比賽時會以對話的互動方式製造笑果，而他們的漁村文化及地方風味導覽點，可能在評審眼中有別於其他地主隊的「大眾版觀光景點」介紹，因此很幸運地受到評審喜愛，從8支隊伍中拿到冠軍，而這個肯定也讓他們欣喜若狂，證明自己不輸任何人。

慈惠醫專表示，今年觀光科的學生表現都很優秀，應屆畢業生中已有25人考上導遊、領隊證照，參賽的3位同學更拿到雙證照，這以20歲學生來說實屬不易，同時為他們勇於校外參賽來證實自己的實力感到驕傲。

(中時)