未收到WHA邀請函 衛福部：盼不受政治影響

對於國台辦主任張志軍指因台灣不接受九二共識，導致台灣出席WHA的前提、基礎不復存在，衛福部國際合作組技監許明暉（右）8日在記者會說，希望不受政治因素影響。（記者林瑞益攝）

大陸國台辦主任張志軍說，台灣不接受九二共識，導致兩岸協商機制中斷，讓台灣出席世界衛生大會（WHA）的前提、基礎不復存在，衛福部國際合作組技監許明暉8日在記者會說，希望不受政治因素影響。

台灣至今尚未收到WHA的邀請函，許明暉8日表示，超過網路報名限期不代表沒機會，強調WHA未明確表明不邀台灣，22日前都不會放棄參與機會。

許明暉說，WHA是一個非關政治的組織，關係到全球民眾的健康權益，衛福部站在保衛台灣兩千三百萬人民權益的立場，希望此事不受政治因素影響。

(旺報)