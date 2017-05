《明日戰爭》澳洲暢銷作家與永平高中生暢談人生

青少年小說《明日戰爭》作家John Marsden受邀到永平高中圖書館開講;John Marsden(右)與學生互動。(葉書宏攝)

以青少年小說《明日戰爭》系列享譽全球,被稱為澳洲青少年小說創作之王的作家John Marsden,今(8日)上午受邀到永平高中圖書館開講,全校逾400名師生及社區人士前來聆聽,他暢談自己的人生經歷,學生們展現流利英文,與作家對答氣氛相當熱絡。

John Marsden著作全球暢銷超過500萬冊,《明日戰爭》系列是代表作,曾獲澳洲年度暢銷書獎、澳洲圖書館協會年度好書獎等,更被美國圖書館協會選為20世紀下半百大好書,並被改編拍成電影《破曉開戰》。

John Marsden就讀小學時受到師長鼓勵創作,9歲時就立志要當作者,在軍事學校念了7年轉至雪梨大學攻讀法律,但因為法律過於枯燥輟學,28歲開始上教育相關課程,從此愛上教書,也對寫作越來越有興趣。

37歲時出版第一本著作《So much to tell you》,如今已是獲獎無數的國際暢銷作家。他不僅是作家,也常以老師的角色受邀對全世界各年齡層談他的一生、工作和靈感啟發。

John Marsde除了分享自己經驗外,更與學生們互動暢談創作想法,致贈11套《明日戰爭》系列給高一學生,每班一套。

永平高中校長劉淑芬說,期盼藉由活動為學生們打造與國際交流接軌的環境,秉持「從永平出發,向世界找答案」的精神,更希望透過這場英語演講,學生們多一個練習英語溝通的機會,了解外國文化、擴大國際視野。

