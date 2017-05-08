《明日戰爭》澳洲暢銷作家與永平高中生暢談人生
以青少年小說《明日戰爭》系列享譽全球，被稱為澳洲青少年小說創作之王的作家John Marsden，今（8日）上午受邀到永平高中圖書館開講，全校逾400名師生及社區人士前來聆聽，他暢談自己的人生經歷，學生們展現流利英文，與作家對答氣氛相當熱絡。
John Marsden著作全球暢銷超過500萬冊，《明日戰爭》系列是代表作，曾獲澳洲年度暢銷書獎、澳洲圖書館協會年度好書獎等，更被美國圖書館協會選為20世紀下半百大好書，並被改編拍成電影《破曉開戰》。
John Marsden就讀小學時受到師長鼓勵創作，9歲時就立志要當作者，在軍事學校念了7年轉至雪梨大學攻讀法律，但因為法律過於枯燥輟學，28歲開始上教育相關課程，從此愛上教書，也對寫作越來越有興趣。
37歲時出版第一本著作《So much to tell you》，如今已是獲獎無數的國際暢銷作家。他不僅是作家，也常以老師的角色受邀對全世界各年齡層談他的一生、工作和靈感啟發。
John Marsde除了分享自己經驗外，更與學生們互動暢談創作想法，致贈11套《明日戰爭》系列給高一學生，每班一套。
永平高中校長劉淑芬說，期盼藉由活動為學生們打造與國際交流接軌的環境，秉持「從永平出發，向世界找答案」的精神，更希望透過這場英語演講，學生們多一個練習英語溝通的機會，了解外國文化、擴大國際視野。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。