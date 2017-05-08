夜問打權》6候選人搶主席大位 洪秀柱如何面對挑戰
問社會不公 打政治不義！ 國民黨主席洪秀柱來打權！ 國民黨6位候選人證見發表會後，洪秀柱來夜問打權接受主持人和來賓挑戰，他們準備了最辛辣的問題，題目完全不設限，挑戰洪主席極限。
史上最多！ 6候選人搶國民黨主席之位！面對黨內及民進黨的挑戰，洪秀柱怎樣面對現在及主席選後挑戰：
-國民黨2016失江山！ 消極等綠營失民心撿現成？ 等得到？
-國民黨魁之戰6強卡位？！ 選後分崩離析or集中力量為台灣？
-黨主席選戰爆黑道入黨+人頭黨員風暴！ 藍營如何向上提升？
-洪秀柱再選黨主席！ 藍營3副主席不挺？！ 內幕大揭密？
-藍營選的黨主席洪秀柱！ 令竟無法出主席辦公室！？ 幕後黑手？
-無財團支援？ 黨內菁英.地方派系不挺？ 如何帶領藍營迎戰2020？
國民黨怎麼支持年輕人，不管是國民黨內部和支持者，國會助理鄭照新為年輕人挑戰洪主席年輕人關心的話題：
-國民黨最大危機！？ 沒世代交替？ 年輕黨員無法出頭原因？
-挺不挺同婚？ 民進黨曾為選票挺同婚！ 國民黨中央立場？
兩岸乃台灣問題重中之重，兩岸關係的態度國人及選民最關切，到底洪秀注在一中各表後的兩岸論述是什麼？
-一中各表爭議成把柄？ 洪秀柱太親中？ 國民黨憂新黨化！？
-反台獨≠傾中？ 相較維持現狀派！ 洪秀柱的兩岸主張？
洪秀柱曾說2020藍營總統候選人絕不是我！？ 董智森挑明問，口袋到底是誰？想知道是誰嗎？
蔡政府想參加WHA火力全開，沒九二共識 WHA就是不開門？蔡英文學川普愛推特，這樣就能讓台灣進WHA？ 蔡版維持現狀沒人信而且剛提的「三新」主張啥碗糕？ WHA入場券還是拿不到？ 大陸不耐不等蔡英文答券了？讓兩岸冷和生變數？
今晚十點，中天娛樂台39頻道揭曉答案。
(中時電子報)
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