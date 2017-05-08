近一世紀等待 九旬嬤首度母親節感動落淚
華山基金會與四湖國中8日慶祝母親節，學生除製作紙康乃馨送給母親，也幫鄉內獨居老人歡慶佳節，92歲蔡淑真阿嬤首次有人幫她過母親節，感動落淚表示活了近百歲，這是她最難忘的母親節。
華山基金會四湖站目前服務四湖鄉76名老人家，發現有些老人家從未有人幫她們慶祝母親節，於是與四湖國中合作，由學生製作200餘朵紙康乃馨，送給母親與9名獨居老人。
今天活動由縣議會副議長蘇俊豪、立委張麗善服務處主任林建助、雲林縣青溪婦女協會理事長吳美霞、斗六鴻豆王國台灣精品咖啡館經理楊平逸共同主持，與阿嬤一起切蛋糕。
92歲蔡淑真阿嬤表示，她育有3個孩子，2個已去世，目前唯一的兒子已60餘歲，遠在台東安養院。由於家境不佳，她從來沒有慶祝過母親節，今年有華山志工與四湖國中學生陪她度過母親節，讓她非常感動。
華山基金會四湖站站長林倩如、四湖國中校長凌清德說，偏鄉地區比較沒有慶祝母親節的習慣，許多阿嬤的子女更因在外地工作，無法陪母親過節，因此阿嬤們的笑容，可說是最難得的母親節禮物。
(中時)
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