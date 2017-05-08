到監理站「玩車」，學子體驗開車「撞況 」

嘉女學生在嘉義市監理站模擬體驗汽車駕駛，有玩車的感覺。（廖素慧攝）

學生戴3D眼鏡體驗酒駕開車的危險性。（廖素慧攝）

到嘉義市監理站「玩車」，體驗「撞況」百出。嘉義市監理站設置「交通安全體驗區」，有大客車、小汽車模擬駕駛、3D酒駕眼鏡體驗等設施，學生在虛擬情境中「撞況」連連，感受行車安全的重要性，監理站歡迎學校參訪。

嘉義市監理站建置「交通安全體驗區」，體驗項目有大客車逃生演練、大小車視野死角、二段式開車門體驗、解讀輪胎密碼、3D酒駕眼鏡體驗、汽車模擬駕駛體驗等多項活動，由監理站講師現場講解，指導學生操作、體驗，區內設有年輕人最喜愛的臉書打卡專區。

嘉義女中高三應屆畢業生到監理站參訪，學生坐在模擬汽車駕駛座，體驗開車在路上碰到虛擬狀況，如何應變，感到緊張、不安，旁觀同學則頻頻喊聲指點，又頻頻笑場。另有國中學生戴3D酒駕眼鏡模擬開車，「撞」況接二連三，深刻感受到酒駕的危險。

嘉義市監理站長林文華表示，去年參訪體驗人數有258人，除了交安體驗之外，也導覽學生參觀了解交通違規裁決、公路監理業務作業，介紹與用路人相關的交通監理訊息，透過模擬體驗了解道路上的危險因子，落實交安作法，歡迎各機關學校預約參訪體驗。

(中時)