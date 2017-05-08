小琉球浦島太郎尋寶趣 邀民眾闖關

由屏東縣政府主辦、磐飛科技股份有限公司承辦的「浦島太郎尋寶趣」開始報名囉！只要有興趣參加的民眾都可報名，報名日期自即日起至5月12日止，報名參加的相關規定及表格，請上「106年屏東縣環境教育活動(小琉球)-浦島太郎尋寶趣」網站查詢或下載。

台灣週遭海域有5種海龜出沒，大家耳熟能響的綠蠵龜不只數量最多，也是唯一會在台灣上岸產卵的海龜，小海龜孵化後在海洋中流浪數年，在海藻、海草豐富的近海定居。

但近年來因海龜遭遇捕撈、大海中殘留的漁網、繩索及垃圾，往往將海龜纏繞，導致海龜受傷甚至死亡，以及層出不窮的海洋污染等危機，數量正在銳減並瀕臨絕種。

小琉球是台灣近海唯一的珊瑚礁島，根據屏東縣瞭琉球綠蠵龜研究團隊發現，定居在小琉球的綠蠵龜至少100隻；琉球鄉公所表示，小琉球的綠蠵龜因有珊瑚礁的存在，不但近海有海龜家族長期定居，更有另一批海龜會上岸產卵，這是在其他海龜產卵的島嶼前所未有的特色，代表著小琉球的環境，是一個適合綠蠵龜定居及繁衍後代的地方，儼然就是「綠蠵龜的家」。

近年來小琉球觀光主打低碳島，並結合生態旅遊，屏東縣環保局為結合低碳旅行之意涵，為愛護地球，力行環保，活動全程皆以電動機車方式導覽小琉球風光，闖關景點包含有海龜出沒的觀海亭、以及安靜又美麗的私房景點－杉福漁港，完成闖關活動即可獲得精美的環保小禮物。

若有相關疑問歡迎洽詢屏東縣環境保護局綜合企劃科余婉慈（08-7351921），或洽詢受委辦單位磐飛科技股份有限公司翁毓謙（07-5547612）。

(中時)