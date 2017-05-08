髮型師回母校義剪 學弟妹「變髮」成功
台西國中校友為回饋母校，8日回校幫學弟妹們義剪，有些家境貧困的學生平日都由家人剪髮，趁機請髮型設計師剪出偶像明星的髮型，學校表示只要不燙、不染、不作怪即可，讓學生們如願「變髮」成功。
台西國中校友吳適全在虎尾鎮開設「No.35 hair studio」 髮廊，回鄉時與學弟妹聊天，學弟妹表示雖然在鄉下讀書，但很希望能有偶像明星的髮型，不過上髮廊要3、400元，想到父母工作辛苦，只能作罷。
吳適全為實現學弟妹的「小確幸」，今天帶領3名髮型設計師到校義剪，以弱勢學生為優先，學生們爭相報名，韓國男明星常見的厚瀏海最受男生歡迎、女生則是希望擁有充滿氣質的公主頭。
學生表示，他的頭髮都是媽媽幫他剪的，在報紙剪1個洞套在身上，隨便拿個剪刀就剪了，雖然不難看，但缺乏設計。這次利用機會剪了「貝克漢頭」，非常開心，回去媽媽一定會大吃一驚。
吳適全一邊剪髮一邊與學弟妹聊天，了解現在年輕學子的心態，他說，愛美是人的天性，偏鄉地區資源相對缺乏，但對美的追求不會改變，希望藉由此次義剪，鼓勵學弟妹勇於追求自己的理想。
台西國中校長林燦基說，目前國中已取消髮禁，髮型只要遵守不燙、不染、不作怪原則即可，學生有機會藉由剪髮感受美感設計，也是1種美學教育，弱勢學生也可省下1筆錢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。