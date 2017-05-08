髮型師回母校義剪，學弟妹「變髮」成功

台西國中校友回饋母校，為學弟妹義剪。（張朝欣攝）

台西國中校友為回饋母校，8日回校幫學弟妹們義剪，有些家境貧困的學生平日都由家人剪髮，趁機請髮型設計師剪出偶像明星的髮型，學校表示只要不燙、不染、不作怪即可，讓學生們如願「變髮」成功。

台西國中校友吳適全在虎尾鎮開設「No.35 hair studio」 髮廊，回鄉時與學弟妹聊天，學弟妹表示雖然在鄉下讀書，但很希望能有偶像明星的髮型，不過上髮廊要3、400元，想到父母工作辛苦，只能作罷。

吳適全為實現學弟妹的「小確幸」，今天帶領3名髮型設計師到校義剪，以弱勢學生為優先，學生們爭相報名，韓國男明星常見的厚瀏海最受男生歡迎、女生則是希望擁有充滿氣質的公主頭。

學生表示，他的頭髮都是媽媽幫他剪的，在報紙剪1個洞套在身上，隨便拿個剪刀就剪了，雖然不難看，但缺乏設計。這次利用機會剪了「貝克漢頭」，非常開心，回去媽媽一定會大吃一驚。

吳適全一邊剪髮一邊與學弟妹聊天，了解現在年輕學子的心態，他說，愛美是人的天性，偏鄉地區資源相對缺乏，但對美的追求不會改變，希望藉由此次義剪，鼓勵學弟妹勇於追求自己的理想。

台西國中校長林燦基說，目前國中已取消髮禁，髮型只要遵守不燙、不染、不作怪原則即可，學生有機會藉由剪髮感受美感設計，也是1種美學教育，弱勢學生也可省下1筆錢。

(中時)