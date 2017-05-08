水上摩托車闖麥寮港求救 原來騎到人脫水

林姓男子等4人7日騎乘3台水上摩托車闖入麥寮工業港，海巡人員發現後前往盤查，發現4人從澎湖出發計畫前往彰化漁港，卻因林男出現脫水現象，才會闖入麥寮工業港求援，經送醫後已無大礙。

海巡署第4海岸巡防總隊麥寮安檢所守望哨一兵廖俊翰，昨天下午執勤時發現3台水上摩托車共4人闖進麥寮工業港，立即通報該所所長少校顏政喻等人前往查看。

經安檢所人員詢問，原來4人由澎湖吉貝騎乘水上摩托車欲前往彰化崑崙台漁港，但其中林姓男子因身體不適，緊急向麥寮訊號台申請進入麥寮工業港停泊求助。

安檢所人員隨即配合麥寮港務警察所，通報麥寮長庚醫院派遣救護車協助，由救護車將林男送醫救治，水上摩托車則以陸運方式吊離港區。

(中時)