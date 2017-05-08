炎炎夏日　南市府經發局推清爽料理

炎炎夏日即將來臨，經發局昨邀請2家市場名攤，介紹適合夏天的清爽料理，歡迎民眾踴躍選購。（萬于甄攝）

新市公有市場內的喬河內河粉，經營一年多，但美味的越南料理，讓饕客絡繹不絕，涼粉及河粉更是店內的招牌菜。（萬于甄攝）

天氣逐漸炎熱，民眾在夏天容易食慾不佳，經發局昨介紹2家市場內的越南料理，希望有酸甜清爽的口感，增加民眾食慾。（萬于甄攝）

炎炎夏日的的季節即將來臨，國人在夏天通常都食慾不佳，偏好清爽的料理，因此經發局8日邀集2家來自新市公有市場的越式料理店家，介紹北越與南越的美食，讓民眾可前往選購，使今年夏天充滿越南風情。

新市公有市場內的「喬河內河粉」開市經營一年多，卻已是不少喜愛越式料理饕客的口袋餐廳，店內人氣商品包含Q彈的細麵與醃製豬肉的烤豬肉米粉、涼粉、鴨肉河粉與牛肉河粉等，店內也貼心規畫專屬用餐區，讓想要來傳統市場品嘗美食的民眾，可以不用擔心沒有位置。

另同樣位在新市公有市場的阿欣越式料理，雖屬於南越料理，卻獨家研發結合台越口味，讓越式料理多了分台灣味，店內招牌海鮮河粉，搭配檸檬片、辣椒及新鮮海鮮，多了分清爽減了一分油膩，相當適合夏天。

經發局表示，2間店家除販售料理外，同時也販售越南相關食品，如越南麵條、咖啡、各式調醬等，讓民眾可自己DIY做出美味的異國料理，除了受到台南鄉親喜愛，也吸引了不少來自越南的朋友到店光顧，也讓市場成為同鄉間相互連絡的好去處。

(中時)