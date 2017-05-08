明華園歌仔戲巡演首站嘉義市

明華園當家小生孫翠鳳 （右）與當家小旦鄭雅升演出精彩對手戲。（ 廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲讚揚明華園把國家級演出帶來嘉義市。（廖素慧攝）

明華園歌仔戲總團全台巡演王子復仇記之《龍抬頭》，首站於27日在嘉義市音樂廳演出，當家明星小生孫翠鳳、小旦鄭雅升與總團團隊今天粉墨登場，表演精彩片段，市長涂醒哲稱讚明華園帶來國家級的演出水準。

明華園總團今年創團88周年，首席編導陳勝國重構王子復仇大計，推出《龍抬頭》大戲，3月在國家劇院首演，5月開始全台巡演，首站移師嘉義市演出，由總團當家小生孫翠鳳、第一丑角陳勝在與當家小旦鄭雅升擔綱演出。

明華園總團團長兼藝術總監陳勝福表示，演員的演技及唱功純熟不在話下，換裝速度也要快，場景換景零秒差也是大挑戰，同一時間有3個不同畫面出現在戲台上，2個半小時的演出，前面梳化2個半小時，排練3小時，幕後的準備的時間永遠是演出時間的數倍，正是「台上3分鐘，台下10年功」。

文化局表示，明華園歌仔戲的票常是秒殺，《龍抬頭》目前還有300、400元票，相關資訊可上官網查詢。

(中時)