明華園歌仔戲巡演首站嘉義市
明華園歌仔戲總團全台巡演王子復仇記之《龍抬頭》，首站於27日在嘉義市音樂廳演出，當家明星小生孫翠鳳、小旦鄭雅升與總團團隊今天粉墨登場，表演精彩片段，市長涂醒哲稱讚明華園帶來國家級的演出水準。
明華園總團今年創團88周年，首席編導陳勝國重構王子復仇大計，推出《龍抬頭》大戲，3月在國家劇院首演，5月開始全台巡演，首站移師嘉義市演出，由總團當家小生孫翠鳳、第一丑角陳勝在與當家小旦鄭雅升擔綱演出。
明華園總團團長兼藝術總監陳勝福表示，演員的演技及唱功純熟不在話下，換裝速度也要快，場景換景零秒差也是大挑戰，同一時間有3個不同畫面出現在戲台上，2個半小時的演出，前面梳化2個半小時，排練3小時，幕後的準備的時間永遠是演出時間的數倍，正是「台上3分鐘，台下10年功」。
文化局表示，明華園歌仔戲的票常是秒殺，《龍抬頭》目前還有300、400元票，相關資訊可上官網查詢。
(中時)
關鍵字：明華園
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