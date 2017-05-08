反對湖面鋪設太陽能板　造橋村民盼保存生態

苗栗農田水利會計畫在造橋龍昇村大潭湖面蓋太陽能板，當地居民認為會破壞原有生態與環湖步道，多持反對意見。（黎薇攝）

苗栗農田水利會計畫在造橋鄉龍昇村大潭湖面鋪設太陽能板發電，當地居民憂鋪設工程會影響生態，且近年已在湖邊規畫環湖步道，具有休閒觀光潛能，多數居民都反對鋪設，農田水利會表示，太陽能發電是國家政策，目前只在規畫評估階段，地方若有反對聲浪會暫停施作。

苗栗縣造橋鄉龍昇村大潭位於國道三號大山交流道旁，湖面寬廣，清朝時為苗栗縣八景之一，自古以來兼具調節當地生態、蓄水、灌溉農田及遊憩，也是平埔族道卡斯族的祖湖。

造橋鄉長黃純德表示，大潭周邊有3間歷史悠久廟宇，近年公所推廣大潭觀光，向水利局、觀光局等單位爭取千萬元經費修闢環湖步道、景觀台等，縣府每年都在大潭邊舉辦金瓜藝術節、植樹節等活動。

黃純德說，上週末得知苗栗農田水利會計畫在11公頃的大潭湖面鋪設6.6公頃的太陽能板，面積覆蓋達六成六，引起當地居民反彈，憂心會破壞當地生態，甚至影響遊客到大潭遊憩意願。

當地龍昇村長陳吳滿玉說，政府部門陸續補助經費修闢環湖步道，已成為當地觀光景點，擔憂在湖面鋪設太陽能板後，會降低遊憩品質。

業者表示，配合國家政策做再生能源政策，2025年廢核後，風力與太陽能是最乾淨的能源，桃園市也已妥善利用陂塘進行利用水面型太陽能發電計畫。業主指出，若居民擔憂湖面一半以上會鋪設太陽能板會影響觀光，可商討只做2至3成，經專業評估，在湖面鋪設太陽能板發電，不但不會影響生態反而能降低水庫優養化，期盼能與地方創造雙贏。

(中時)