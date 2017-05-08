豬源不足 5月15日全台肉品市場休市
嘉義縣肉品市場毛豬每公斤拍賣價6日突然站上每公斤80元大關，雖今8日已下滑，但肉品市場主任侯明在表示，2、3周以來，嘉義縣毛豬批發價已漲了5元，從平均72、73元漲到現行的78、79元，且漲勢未歇，極可能一路漲到端午節，考量端午節包粽豬肉需求量大，農委會緊急邀集各縣市政府、肉品市場及毛豬供需單位協商，祭出斷然措施，決議15日周一為休市日，預估當日2萬3000頭豬源可分散到其他交易日，供需失調現象可稍獲緩解。
侯明在指出，目前全台豬隻供應量明顯供不應求，除端午節豬肉需求量大是主因外，6個多月前曾發生一波仔豬下痢症，加上近來天氣轉熱，豬隻換肉率變差，市場拍賣的豬隻才會明顯短少。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。