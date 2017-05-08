豬源不足 5月15日全台肉品市場休市

端午節包粽豬肉需求量大，但國內豬隻卻出現短期供應量不足，市場供需失調狀況。（圖／呂妍庭）

嘉義縣肉品市場毛豬每公斤拍賣價6日突然站上每公斤80元大關，雖今8日已下滑，但肉品市場主任侯明在表示，2、3周以來，嘉義縣毛豬批發價已漲了5元，從平均72、73元漲到現行的78、79元，且漲勢未歇，極可能一路漲到端午節，考量端午節包粽豬肉需求量大，農委會緊急邀集各縣市政府、肉品市場及毛豬供需單位協商，祭出斷然措施，決議15日周一為休市日，預估當日2萬3000頭豬源可分散到其他交易日，供需失調現象可稍獲緩解。

侯明在指出，目前全台豬隻供應量明顯供不應求，除端午節豬肉需求量大是主因外，6個多月前曾發生一波仔豬下痢症，加上近來天氣轉熱，豬隻換肉率變差，市場拍賣的豬隻才會明顯短少。

(中時)