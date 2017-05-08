北捷又傳針扎 中年婦無明顯針孔調查中

今（8）日下午4時10分左右，1名50歲婦人乘坐捷運板南線從龍山寺至亞東醫院，車行至板橋站時，婦人至詢問處反映，她在第2節車廂內頸部下方疑似遭人扎針，婦人隨後由捷運警察陪同至亞東醫院就醫。

經亞東醫院診斷，婦人左上背無明顯傷口，僅有紅腫現象，因此無法判定是否遭針扎。

婦人表示，她站在兩車廂銜接處，感覺刺痛時回頭，發現左側1人在睡覺，2人在滑手機，右側2人睡覺，和她均有段距離。

板橋警分局為求慎重，已連繫捷運警察，正在調閱車廂內相關影像釐清案情。

(中時)