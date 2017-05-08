Bellini Pasta Pasta 巨城店開幕了

BigCity遠東巨城購物中心，進駐桃竹地區唯一1家「Bellini Pasta Pasta」，9日即將正式開幕，今就吸引不少民眾圍觀詢問，為此業者推出3波獨家活動，包括送出「雙人Pizza&Pasta 套餐」，讓粉絲免費嘗鮮外，開幕首3日全時段用餐更享結帳消費88折。

Bellini Pasta Pasta新竹巨城店，藉由歡樂的聚餐，傳遞與人分享的喜悅與幸福為發想，首波活動特與BigCity 遠東巨城購物中心臉書粉絲團合作，張貼20組「雙人 Pizza&Pasta 分享餐」訊息，讓饕客免費嘗鮮，未料貼文一出，留言、分享短時間就已破 5000人次，反應相當熱烈。

BPP為慶祝桃竹首家分店，也是全台第8間據點，新竹巨城店開幕首3日（9至11日），全時段來店用餐，結帳消費金額88折，最後一波則是在22日至下月9日，舉辦「BPP竹你好運」轉轉樂活動，凡點用新竹巨城店獨家《限定款窯烤比薩》，即可參加抽獎，最大獎由BPP買單，限定款比薩免費招待。

BPP新竹巨城店裝潢也獨具風格，與其他分店大不相同，一進餐廳便可看見獨特 的中島設計、圓弧線條的手工窯烤比薩open bar，混搭70年代Art Deco裝飾藝術，與60年代美式diner概念，開放式廚房可一覽餐點製作過程外，店內更有多個半開放式小包廂，不用擔心受干擾。

(中時)