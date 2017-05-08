全大運》一日3破全國 游泳4百自接力寫新猷

安廷耀領銜，輔仁大學林建良、黃硯歆、王郁濂游出400公尺自由式接力3分21秒18全國新猷。（資料照／泳協提供）

由7日游泳200公尺自由式改寫全國紀錄的安廷耀領銜，8日全大運游泳男子400公尺自由式接力，輔仁大學林建良、黃硯歆、安廷耀、王郁濂再游出3分21秒18的全國紀錄，一併拿下世大運門票，8日田徑、游泳共3項全國紀錄被打破，全大運至今締造4個全國紀錄。

楊俊瀚10秒22成為我國百米新科紀錄保持人。（楊俊瀚粉專提供）

田徑上午楊尉廷就在110公尺跨欄以13秒57改寫自己的全國紀錄，「飛毛腿」楊俊瀚下午飆出10秒22的百米新猷，游泳池畔隨後也傳出捷報，輔仁大學林建良、黃硯歆、安廷耀、王郁濂，400公尺自由式接力締造3分21秒18，一口氣改寫大會3分25秒49和3分23秒89全國紀錄。

若加上安廷耀7日游泳4x200公尺自由式接力決賽游出的200公尺自1分49秒新猷，全大運展開第3天共締造4項全國紀錄。9日田徑場還有公開男子400公尺跨欄、200公尺以及跳高項目備受關注，有望再創造全國新猷。

(中時電子報)