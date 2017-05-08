達成協議！遠航：17名空服員考評合格可調升飛行加給

遠東航空今（8）日下午約3點開始與17名遭資遣空服員當面協商，約晚間7點簽屬協議書， 雙方同意，17名空服員服務滿一年合格者，依規定調整飛行加給至272元並補足差額，對於17人合約服務年限從5年降為3年部分，遠航承諾一個月內給答覆，空服員可於獲答覆後再決定是否復職。

協議內容還包括：

遠東航空公司將於兩日內各別提供17名空服員薪資單及105年1月起飛加明細。

遠東航空公司同意給付5月3日和5月8日之交通費，及5月4日至5月8日之薪資。

遠空航空公司同意辦理恢復17名空服員勞保。

17名空服員同意於公司調查本次勞資爭議報告完畢後5日內，依照董事長106年5月8日之公開信選擇方案決定留任或終止契約。

17名空服員同意自5月9日起至留任日止，公司無須支付薪資；倘若提供勞務，公司須支付薪資。

另甲方同意於一個月內就乙方所提出下列兩項訴求回覆：

1.降低17名空服員服務年限。

2.就本次勞資爭議之公司責任作成調查報告以及公司之解決方案。

(工商)