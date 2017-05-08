徐若瑄兒調皮後空翻 驚瞬間「倒栽蔥」跌下床
女神徐若瑄（Vivian）有子萬事足，常分享1歲兒子「李V寶」（Dalton）成長點滴，日前她透露Dalton感冒，徐若瑄為照顧兒子，近3天幾乎都沒睡，她向兒喊話「我不怕辛苦！只希望你快點好起來」，字字句句流露出滿滿母愛，而徐若瑄今（8日）曬出李V寶在床上後空翻影片，但下一秒Dalton竟倒栽蔥跌下床，讓網友看了都捏一把冷汗。
李V寶個性相當活潑，徐若瑄今就曬出兒子在床上表演後空翻影片，Dalton在床上笑嘻嘻，調皮翻滾、拍床、踢腿，徐若瑄也在臉書寫下：「晚安後空翻（調皮搗蛋在表現給姊姊看）」，不過在影片最後，Dalton頭往後仰，就以頭朝下摔下床，身旁大人發出「啊」的驚叫聲，隨後又變成一片笑聲。
Dalton後空翻最後摔下床，影片讓網友看完都捏了一把冷汗，急忙問徐若瑄李V寶是否受傷，對此，Vivian表示，Dalton跌下去的是他的床「他每天大床跳小床要反覆很多遍」，透露這是Dalton「日常」，粉絲直呼李V寶身體軟Q之餘，還是忍不住說「有嚇到...」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。