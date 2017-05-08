徐若瑄兒調皮後空翻 驚瞬間「倒栽蔥」跌下床

徐若瑄曬兒後空翻影片，下一秒Dalton倒栽蔥跌下床。（圖／取材自徐若瑄 Vivian Hsu臉書）

女神徐若瑄（Vivian）有子萬事足，常分享1歲兒子「李V寶」（Dalton）成長點滴，日前她透露Dalton感冒，徐若瑄為照顧兒子，近3天幾乎都沒睡，她向兒喊話「我不怕辛苦！只希望你快點好起來」，字字句句流露出滿滿母愛，而徐若瑄今（8日）曬出李V寶在床上後空翻影片，但下一秒Dalton竟倒栽蔥跌下床，讓網友看了都捏一把冷汗。

徐若瑄有子萬事足。（圖／本報系資料照片）

李V寶個性相當活潑，徐若瑄今就曬出兒子在床上表演後空翻影片，Dalton在床上笑嘻嘻，調皮翻滾、拍床、踢腿，徐若瑄也在臉書寫下：「晚安後空翻（調皮搗蛋在表現給姊姊看）」，不過在影片最後，Dalton頭往後仰，就以頭朝下摔下床，身旁大人發出「啊」的驚叫聲，隨後又變成一片笑聲。

Dalton後空翻最後摔下床，影片讓網友看完都捏了一把冷汗，急忙問徐若瑄李V寶是否受傷，對此，Vivian表示，Dalton跌下去的是他的床「他每天大床跳小床要反覆很多遍」，透露這是Dalton「日常」，粉絲直呼李V寶身體軟Q之餘，還是忍不住說「有嚇到...」。

(中時電子報)