民眾水上驚魂記 海巡主動發現保一命

海巡人員協助將水上摩托車吊離港區。（海巡署第4海岸巡防總隊提供）

海巡人員協助將人員送醫。（海巡署第4海岸巡防總隊提供）

海巡署第4海岸巡防總隊麥寮安檢所守望哨一兵廖俊翰7日下午執勤時，發現有3輛水上摩托車騎進麥寮工業港，狀況異常，立即通報所長少校顏政喻等人前往了解，經詢問4位民眾，得知一行人從澎湖吉貝騎水上摩托車要返回彰化，因其中1名林姓友人身體不適，只好緊急向麥寮訊號台申請進入麥寮工業港停泊求助，麥寮安檢所人員立即配合麥寮港務警察所，通報麥寮長庚醫院派遣救護車前來，協助將林姓民眾送往醫院救治，水上摩托車再陸運方式吊離港區。

(中時)