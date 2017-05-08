消失的香港大牌檔，重現台南五星級飯店

晶英酒店大廚盧偉強重現50年前的香港大排檔菜色。（程炳璋攝）

共13道粵式美味、3道大佬私房菜、鹹檸飲料以及港式甜點，不用出國就能體驗香港傳統的在地美食與氛圍。（晶英酒店提供）

大牌檔是香港50年來道地的港式料理，形式像是台灣路邊的海產攤，近年日漸式微消失，台南市一家五星級飯店香港主廚盧偉強，將家鄉記憶化為桌上佳餚，設計13道「強記大牌檔」菜單，重現這項香港庶民美食。

台南正掀起一波港式飲茶餐廳風潮，但港式飲茶一直是香港人的「點心」，真正香港人熟悉的傳統美食，是在香港存在超過50年的大牌檔，就像現今台灣的快炒攤位。

大牌檔食物就像台灣的路邊攤一樣的琳瑯滿目，台灣人偶爾可在香港電影中仍能一窺這個傳統香港美食文化，實際上在香港政府整頓下已日漸消失，部分改成店面，剩下的大牌檔只部分存活在菜市場邊營業。

台南市晶英酒店主廚盧偉強對故鄉的大牌檔的記憶深刻，他設計出13道大牌檔傳統佳餚，在五星級飯店內的中式餐廳推出，並以在香港都快失傳的「花碼字」設計菜單，台灣人不用到香港，就可以體驗傳統的港式美食。

包括蒜蓉河粉蒸蟶子、豬潤香蔥GG雞煲、時菜上湯牛肉球、豉油王中蝦等菜色，搭配老西港飲品鹹檸鴛鴦、鹹檸可樂，飯後的芝麻糊，盧偉強在台灣的五星級飯店內，重現了香港家鄉菜的原汁原味，這家高級飯店預計推出至6月底，只限定在平日午間供應，滿足喜愛港式美食的饕客。

(中時)