毒品通緝犯躲出租套房 警方循線上門逮人
苗栗頭份警方今天獲報，頭份市某大樓有人吸毒，頭份派出所警員黎人豪、張凱茹及偵查隊小隊長饒達隆到現場後，發現出租套內有2人是毒品通緝犯，認為躲在套房吸毒能躲避警方查緝，另在房間查獲注射針筒及夾鏈帶等贓證物，警方偵訊後將李嫌等2人依違反毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
警方調查，51歲李嫌、49歲彭嫌是新竹地檢署發布通緝的毒品通緝犯，為躲避警方查緝，共同在頭份市一處大樓租屋，企圖躲避警方查緝，疑似吸毒氣味太重遭人檢舉，警方上門盤查時，彭嫌自知難以脫逃，主動向警方坦承遭通緝，警方清查後發現同住的李嫌也是毒品通緝犯，警方將屋內有李姓、彭姓及曹姓等3名男子帶回派出所偵辦。
頭份分局分局長賴銘助呼籲民眾，毒品害人不淺，沾染毒品終身後悔。
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(中時)
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