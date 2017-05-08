堅持傳統榫卯工法 他幾乎傾家蕩產
貼皮合、夾板充斥木作裝潢界，家族傳承20餘代的李界煌仍秉持傳統榫卯工法，即使難敵速成槍釘及低價文化衝擊而岌岌可危，依舊執著，他自比是《鋼鐵英雄》主角戴斯蒙堅定做對的事，深信有一天老祖宗的智慧會在國際發光。
走進李界煌的木作廠，觸目所及全是厚重的實木，從桌椅到斗櫃，甚至小至可在股掌把玩的藝品全是原木，更難能可貴的，所有成品都不使用任何鋼釘，因勢利導，盡量保留木頭原貌，是師傅施作的最高原則。
然而，維持真實傳統的工法代價卻不斐。李界煌指出，現代虛偽假的事物到處都是，人心跟著虛假，每每崇尚金玉其表，卻不知敗絮其中，外表美觀又便宜的夾板家具及裝潢大行其道，需要真工夫及時間、精神積累的實木作品，因為較貴而式微。
李界煌指出，他先祖在明末清初便過海從彰化鹿港登陸，輾轉在斗南落腳，一直從事木作，族譜記載他是第21代，從蓋房子到做家具，傳承到父親1970年代是全盛時期，有200多位師傅，如今只有10餘人，訂單還零零散散，去年春天最危急，原本想結束，後來接到一通來自美國紐約電話，對方表示要在當地建造百棟榫卯工法的唐氏建築，讓他對已延續數千年的祖宗工法燃起希望，變賣資產勉力苦撐。
目前員工幾乎都是榫卯工法的末代師徒，最資深的王文和是李家兩代老員工，已經做了40幾年；副廠長黃萬全榫卯精準度居冠；從雕刻跨足的江忠清擅長刻花板，作品精緻；李界煌說，再過幾年，這些師傅都是國寶。
唯恐後繼無人，李界煌曾透過勞動部名師高徒計畫引進20個年輕人，30歲的李進順是唯一留下的，雖然薪水只有過去油漆行業的一半，仍樂在其中，因為喜歡木作的多變化及滿盈的芬多菁，已在廠3年，覺得還未把師傅的真工夫學會。
(中時)
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