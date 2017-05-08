木工時得獎木頭 彷彿李氏家族DNA

李界煌（右）家族成員似乎都有木作細胞，大哥李介洲（左）也擅長木藝，曾獲國際木工類金牌獎。（許素惠攝）

李界煌家族成員都對木作執著，幼年發燒導致聽障的哥哥李介洲也沈浸在木作中，曾獲得國際展能節職業技術競賽木雕與木工類銀、金牌，而侄兒李政軒亦拿過與父親同樣的獎項，木頭對氏李家族而言，彷彿是天生的DNA。

李界煌指出，由於家族世代都從事木作，根深柢固的基因，即使想抗拒也難。雖然從小在木頭堆中長大，磨、切、刨木對他而言都不是難事，但大學念勞工關係，畢業後經銷包裝水，從沒想過會回鄉承繼祖業，一接手便堅守傳承傳統工法的理念與始命。

李介洲的手藝也是渾然天成，木作木雕都在行，父祖就是師傅，2000年代表台灣參加在法國舉行的國際展能節職業技術競賽木雕組獲得銅牌。2003年改參賽家具木工組 ，一舉奪金牌。

有趣的是，李介洲的兒子李政軒從小看爸爸摸木頭，沒有耳濡目染愛上木作，反而很是排斥，誰料高一時，被老師發掘他有天分，鼓勵他和爸爸好好學，雖然父子都聽障，卻也順利承傳，繼爸爸之後，去年再獲得國際展能節基礎家具木工組金牌。

(中時)