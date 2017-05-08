裝潢師傅99朵百合 墳前謝母恩

觀音區裝潢師傅李萬益將親手種植的百合，感念母恩，更感謝醫生和護理師對母親生前的治療與照顧 。（林新來提供）

桃園市觀音區裝潢師傅李萬益8日將親手栽種的99朵百合花，送到母親墳前感念母恩，更送上多朵百合給台北榮民總醫院桃園分院的白衣天使與醫師，完成與母親生前的約定。這是他連續3年送花獻愛，更承諾每年持續用白色百合，表達為人子的孝心，以及身為病患家屬的感激。

(中時)