中正大學產業經濟論壇 聚焦竹林產值
中正大學今天邀集產官學界人士舉辦一場產業論壇，研討未來嘉義經濟產業發展進路，中正大學副校長柳金章表示，以前嘉義地區竹林覆蓋率為全國之冠，竹醋液廣泛運用於農業、醫藥及民生。臺文創應研究所所長江寶釵加碼指出，竹林還可發展文化觀光，是瑰寶。
這場論壇有行政院雲嘉南服務中心副執行長徐文志、工研院產業服務中心副組長李士畦、中正大學副校長柳金章、研發展黃士銘以及相關的產官學界人士參加。
柳金章表示，根據此次論壇專家提供的資料，嘉義過去竹林的覆蓋率為全國之冠，最大的竹炭產業也在嘉義地區，竹醋液更在農業、醫藥與民生具有廣泛應用，竹纖維更可以設計成高級衣飾，若能透過產學合作，應可創造更高產值。
臺灣文化創意應用研究所所長江寶釵表示， 竹子可以生產出竹筒飯、蓋竹管屋，從文化著手還可以發展文化觀光，嘉義堪稱遍地是寶。
黃士銘表示，中正大學各系所將與工研院、在地企業合作，從奈米技術到觀光行銷、課程媒合、人才培育，成為竹林產業最重要的知識後盾，將是大學在地實踐，善盡社會責任的最佳案例。
徐文志表示，他長期推動區域與跨領域的溝通整合，對於嘉義竹林產業的發展深具信心，願意協助整合中央與地方政府的相關資源，全力協助嘉義竹林產業升級，青年返鄉創業。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。