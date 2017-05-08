中正大學產業經濟論壇，聚焦竹林產值

中正大學與產官學界舉辦產業經濟論壇。（中正大學提供）

中正大學今天邀集產官學界人士舉辦一場產業論壇，研討未來嘉義經濟產業發展進路，中正大學副校長柳金章表示，以前嘉義地區竹林覆蓋率為全國之冠，竹醋液廣泛運用於農業、醫藥及民生。臺文創應研究所所長江寶釵加碼指出，竹林還可發展文化觀光，是瑰寶。

這場論壇有行政院雲嘉南服務中心副執行長徐文志、工研院產業服務中心副組長李士畦、中正大學副校長柳金章、研發展黃士銘以及相關的產官學界人士參加。

柳金章表示，根據此次論壇專家提供的資料，嘉義過去竹林的覆蓋率為全國之冠，最大的竹炭產業也在嘉義地區，竹醋液更在農業、醫藥與民生具有廣泛應用，竹纖維更可以設計成高級衣飾，若能透過產學合作，應可創造更高產值。

臺灣文化創意應用研究所所長江寶釵表示， 竹子可以生產出竹筒飯、蓋竹管屋，從文化著手還可以發展文化觀光，嘉義堪稱遍地是寶。

黃士銘表示，中正大學各系所將與工研院、在地企業合作，從奈米技術到觀光行銷、課程媒合、人才培育，成為竹林產業最重要的知識後盾，將是大學在地實踐，善盡社會責任的最佳案例。

徐文志表示，他長期推動區域與跨領域的溝通整合，對於嘉義竹林產業的發展深具信心，願意協助整合中央與地方政府的相關資源，全力協助嘉義竹林產業升級，青年返鄉創業。

(中時)