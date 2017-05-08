就業高峰　廣州大學生借貸創業居冠

進入5月，各地迎來大學生就業高峰期。創業成為越來越多大學生的新選擇，電商就是大學生創業方向之一。螞蟻金服最新資料顯示，大學生電商創業者中有28%使用過經營性貸款服務，人均每年貸款金額7萬元，年平均借貸12筆。

大洋網報導，廣州、深圳、杭州、上海成為用貸款進行電商創業的大學生人數最多的城市。不過，大學生電商創業者的信用也杠杠的，貸款不良率僅為0.2%，約為信用卡平均不良率的1/9。

資料顯示，大學生電商創業者中有28%使用過經營性貸款服務，人均每年貸款金額7萬元，年平均借貸12筆。2016年，大學生創業者使用網上銀行貸款的比例是2013年的7.5倍。

在使用貸款進行電商創業的大學生人數城市排名中，廣州市名列第1名，顯示廣州大學生創業的真是蠻拼的。此外，深圳市、杭州市、上海市、金華市、北京市排名前列，東莞也進入全10名。

根據去年公佈的資料，螞蟻金服迄今已為超過340萬的小微創業者提供貸款逾6000億人民幣，而其中累計服務涉農小微經營者137萬家，累積發放貸款1973億。其中不少正是大學生創業者。

(旺報)