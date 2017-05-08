半夜打鼾容易驚醒 原來是重度睡眠呼吸障礙
53歲高姓婦人5年前出現半夜鼾聲如雷且經常驚醒狀況，導致睡眠品質差、白天頻打瞌睡，台北慈濟醫院診斷為軟顎和舌根嚴重塌陷阻塞呼吸道引發重度睡眠呼吸障礙，經「懸壅垂顎咽成型術」與「舌骨懸吊術」手術後，呼吸障礙指數終於回復正常，重新擁有良好睡眠。
台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師藍敏菁以藥物誘導睡眠內視鏡檢查後，發現高女睡眠呼吸障礙指數（AHI）高達42.7。據美國睡眠醫學會定義，AHI小於5為正常、5至15為輕度、15至30為中度，高女症狀已屬重度睡眠呼吸中止症。
藍敏菁指出，睡眠呼吸中止症容易造成血氧下降、睡眠中斷及交感神經興奮，長時間低血氧可能併發心血管疾病、腦中風、神經認知異常及代謝異常等，嚴重時甚至可能導致夜間猝死。
藍敏菁說，睡眠呼吸中止症患者年齡層分布很廣，6歲到90歲都會發生，以青壯年男性為大宗，部分患者是鼻子和上呼吸道阻塞造成，部分患者則是過度肥胖導致。
由於高女試用配戴正壓呼吸輔助器後覺得不舒服，藍敏菁改以「懸壅垂顎咽成型術」與「舌骨懸吊術」手術治療並追蹤，高女術後4個月睡眠呼吸障礙指數已降至2，回復到正常值，如今每天一覺到天亮，不再受半夜打鼾、驚醒所苦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。