半夜打鼾容易驚醒　原來是重度睡眠呼吸障礙

53歲高姓婦人5年前出現半夜鼾聲如雷且經常驚醒狀況，導致睡眠品質差、白天頻打瞌睡，台北慈濟醫院診斷為軟顎和舌根嚴重塌陷阻塞呼吸道引發重度睡眠呼吸障礙，經「懸壅垂顎咽成型術」與「舌骨懸吊術」手術後，呼吸障礙指數終於回復正常，重新擁有良好睡眠。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師藍敏菁以藥物誘導睡眠內視鏡檢查後，發現高女睡眠呼吸障礙指數（AHI）高達42.7。據美國睡眠醫學會定義，AHI小於5為正常、5至15為輕度、15至30為中度，高女症狀已屬重度睡眠呼吸中止症。

藍敏菁指出，睡眠呼吸中止症容易造成血氧下降、睡眠中斷及交感神經興奮，長時間低血氧可能併發心血管疾病、腦中風、神經認知異常及代謝異常等，嚴重時甚至可能導致夜間猝死。

藍敏菁說，睡眠呼吸中止症患者年齡層分布很廣，6歲到90歲都會發生，以青壯年男性為大宗，部分患者是鼻子和上呼吸道阻塞造成，部分患者則是過度肥胖導致。

由於高女試用配戴正壓呼吸輔助器後覺得不舒服，藍敏菁改以「懸壅垂顎咽成型術」與「舌骨懸吊術」手術治療並追蹤，高女術後4個月睡眠呼吸障礙指數已降至2，回復到正常值，如今每天一覺到天亮，不再受半夜打鼾、驚醒所苦。

(中時)