陳妍希熱褲曬筆直長腿 真有「1米八氣場」
藝人陳妍希和大陸男星陳曉婚後生下一子「小星星」，目前生活重心大多放在家庭照顧孩子，雖然較少露面，但仍會在臉書分享近況，今（8日）她PO出一張全身照，身穿牛仔短褲大秀美腿，看來就像有180公分的氣場。
陳妍希繼昨天曬吃海鮮丼飯的「吃貨日常」後，今再吃起鯛魚燒，並打趣稱「鯛魚燒，我一見你就笑」，只見她拿鯛魚燒俏皮遮住半臉，少女感十足。另外，她還PO一全身照，雖然上半身是黑T恤搭配皮外套的酷帥風，但下半身卻穿上牛仔短褲，露出一雙筆直美腿，尤其由下往上拍的拍攝角度，令她看起來更修長。
拍出完美比例的美照，難怪陳妍希得意說：「吃貨的日常之吃個鯛魚燒也要吃出一米八的氣場，該給攝影師加個雞腿了」，網友見了也紛紛留言「看起來腳變超長了欸，整個人超高的」、「根本陽光美少女」。
(中時電子報)
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