外埔區中山路路況差 6月中路平動工

立法院副院長特別助理施志昌指著補丁表示，今年6月預計將中山路刨除重鋪。（陳淑娥攝）

台中市外埔區中山路為下坡路段又是轉彎處，路況極差像破布補丁，立法院副院長蔡其昌8日會勘，且已爭取1千萬元路平改善工程，預計6月中旬施作，最快暑假過後，鄉親就有安全平整的馬路可行走。

蔡其昌指出，外埔區中山路因各管線單位挖掘頻繁、道路上人手孔蓋過多、道路路基回填品質不良等，影響道路平整度及耐久性，用路人行車安全堪虞，應盡速改善。

特別助理施志昌表示，副院長去年協助爭取外埔甲后路的鋪設，今年6月預計將中山路刨除重鋪，工程為期1個月，明年台中花卉博覽會在外埔也將是一大亮點，剛好在年底前將路面狀況改善，一起迎接2018花卉博覽會。

中山里里長朱勝永指出，路面重複修補，像貼藥膏東一塊西一塊，嚴重影響里民出入安全。大同里里長林秀緞說，中山路是外埔的重要幹道，這條路面將近20年沒有重鋪，破損嚴重，路面顛簸，機車在轉彎路段容易跌倒。

(中時)