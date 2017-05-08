國中會考入闈 可多了解前2年題型

國中教育會考168名試務人員8日入闈，由國教署長邱乾國（左）及台南市教育局長陳修平（右）貼上封條。（陳淑娥攝）

09▲168名試務人員，8日魚貫進入國家教育研究院台中院區國中教育會考總闈場。（陳淑娥攝）

106年國中教育會考將於5月20、21日舉行，今年有24萬3564名考生報名，168名試務人員8日進入國家教育研究院台中院區國中教育會考總闈場，展開為期14天的組題、印卷、分卷等工作，台師大副校長宋曜廷表示，考生可多了解前2年題型，依據學校選定版本融會貫通。

下午2時許，包括學科專家、測驗專家、組題人員、督導人員等168名，一一唱名魚貫入闈，隨後立即關上大門、拉起鐵門上鎖後，由國教署長邱乾國及台南市教育局長陳修平共同貼上封條。

邱乾國強調，106年國中教育會考，今年總報名人數為24萬3564人，全國18考區及大陸考場，共設置221個考場，6284個試場，包含大陸東莞、華東、金門、馬祖、澎湖等多個地區，命題將朝零爭議、零缺失目標邁進。

宋曜廷指出，試題設定約50至55％通過率，屬難易適中，取材以九年一貫課綱為命題依據，著重生活化、彈性化，不會針對特定教科書命題，考生可根據學校所選版本融會貫通。

宋曜廷表示，數學非選擇題部分，將讓同學看到題目後易入手及思考，考生可多了解前2年題型，只要願意思考，或多或少都會拿分，他呼籲考前兩星期做好讀書計畫，放鬆心情就可得到好成績。

(中時)