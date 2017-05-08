「敦煌能量舞」研習 開始報名

南投縣文化基金會推動社會教育，鼓勵民眾終身學習，促進身心健康，邀請楊若琳老師開辦「敦煌能量舞」研習班，授課時間自6月2日至7月28日，每周5下午2時至3時40分，課程8次，全期共約13小時。

研習地點在南投縣文化局3樓第4研習室（南投市建國路135號），有興趣民眾皆可報名，總報名人數未達15人不開班。

「敦煌舞蹈」源自敦煌壁畫中菩薩的舞姿，動靜之間呈現S形的三道彎，在身心愉悅，放鬆、放空狀態下，產生能量氣流，屬於隱藏於舞蹈形式的氣功，能啟動自我療癒功能，促進心靈、身體的健康。

即日起受理報名，額滿為止；報名地點在南投縣藝術家資料館2樓（南投市彰南路二段61號），電話049-2235559或0936-717856許美慧小姐。

(中時)