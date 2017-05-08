小S享受走路時光 甜曬許雅鈞合照「更加相愛哦」

小S曬與許雅鈞同框照，甜喊「更加相愛哦～」。（圖／取材自小S 徐熙娣臉書）

綜藝天后小S近期忙宣傳新片《吃吃的愛》，對自我身材要求嚴格的她，也不忘運動維持好身材，近日曬出與大姊自拍照，誓言「每天走1萬步，戒酒，我就不信瘦不了！」隔天則是大曬恩愛，秀出與老公許雅鈞同框照，今（8日）小S再放閃，還甜喊「更加相愛哦～」。

小S和許雅鈞結婚12年，育有3個寶貝女兒，小S不時會曬出與老公合照放閃，小S繼日前曬與許雅鈞同框照，今再曬出夫妻倆自拍照，許雅鈞手比讚並放在小S肩上，相當甜蜜。小S也在臉書寫下：「跟老公走路的時光～倆人總算找到一樣喜歡的運動～更加相愛哦～」，夫妻幸福模樣羨煞眾人。

(中時電子報)