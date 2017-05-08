WHA邀請函未到 卜睿哲：兩岸誰符合美國標準？

台灣目前仍在等待世界衛生大會（WHA）邀請函，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）回覆《旺報》郵件表示，在評價台灣參與WHA上，對WHO及國際組織的整體貢獻，海峽兩岸哪邊「顯而易見」的達到美國的標準呢？

卜睿哲指出，美國政府已經強調，現階段的兩岸關係，海峽兩岸需要展現創意、克制、彈性與耐性（creativity, restraint, flexibility and patience）。

卜睿哲說，在評價台灣參與WHA上，台灣對WHO的工作及對國際社會的整體貢獻，海峽兩岸哪邊「顯而易見」（better meets）的達到美國的標準呢？

(旺報)