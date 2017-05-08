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別再有房思琪 台南女中校園內建置線上補習系統

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別再有第二個房思琪，台南女中校園內建構線上補習系統，業者免費提供一次10組帳號給弱勢學生使用
中信金融管理學院與三貝德數位文創攜手做公益 免費提供中金院希望夥伴聯盟數位學習系統。（程炳璋攝）

不敢補習了嗎？一家經營雲端數位課程系統的業者，透過中信金融管理學院引薦，在台南女中設置「升學王」數位課程系統，免費提供10組帳號，原先用意在學校可挑選10名貧困學生，在課餘時優先登錄使用，免去還要上補習班的煩惱，現在正好可省去接觸補教狼師的風險。

下課後趕補習班是許多高中生的日常，大筆的補習費不但是負擔，現在還擔心狼師問題，補教界早發展出遠端視訊教學與寄送上課錄影CD的商業手法。

一家致力研發雲端數位課程系統的業者，繼日前與台南一中合作，最近又在台南女中建構這項系統，免費提供10組帳號給學生使用。

邀請高中所有科目的優良老師錄製線上課程，存在雲端，學生只要購買帳號，就可以用電腦上網看片補習。這套在市面上要價12萬的數位課程，最近免費建置在高雄女中與台南女中圖書館電腦內。

中信金融管理學院與「三貝德」數位文創公司合作成為希望夥伴，繼引薦業者到南一中建構系統，最近再完成雄女、南女兩所學校系統建置，學生依照帳號開通課程，可不限時間看片。

業者認為，最初在校園建置這套系統，用意在幫助經濟弱勢的優秀學生，現在正好讓學生避免掉補教狼師的困擾，也是當初始料未及的功能。

(中時)

關鍵字：雲端數位課程台南女中房思琪
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