補教協會：林奕含事件發酵 招生變難

女作家林奕含自殺在補教界擴大效應，正值5月提前招生季，全台補教業者招生時，總是受到家長質疑是否還有未浮上檯面的狼師，造成士氣低迷，南部補教業者更抱怨招生績效不如預期，績效減少近兩成。

女作家林奕含家屬控訴愛女曾遭補教狼師誘姦，案件在網路發酵，不斷有狼師被影射，正值5月補教業的提前招生期，業者招生時總是遇到家長質疑是否有狼師，解釋時倍增困擾。

全國補教總會長邱昌其表示，補教招生在6、7月進入熱季，多數業者5月起就開始搶招。南部補教業者向他抱怨，現階段招生陷入困擾，家長屢屢質疑補教狼師問題，部分業者聘僱的員工甚至不敢招生，導致招生裹足不前，績效少了近兩成左右。

台南市補教協會輔導理事長王華勇提到這次的補教狼師事件，業者比老師還煩惱，尤其以高中升大學的補習班最受影響，高中生自主性高，選擇補習班較不受家長影響，習慣拉同儕一起補習，高中補教老師只要能跟學生打成一片，有機會吸引更多學生一起加入上課。

補教狼師事件延燒已在補習班之間產生微妙變化，家長擔心高中生情竇初開，掉入感情陷阱。補教老師為了避免困擾，近期皆不敢與學生私下通訊息。業者開始要求老師上課時，盡量在攝影機拍攝到的角度與學生互動，減少爭議。

台南市補教業的男、女老師比例，在教導國中、小學生的老師以女性居多，高中以後的補教男、女教師約各占一半。邱昌其希望透過實名制與良民證的管理來自清門戶，別讓合法經營的業者也在這波事件中跟著陪葬。

(中時)