華郵示警 川普對台軍售猶豫不決

美國官員、國會議員和專家擔心，川普可能對北京做出沒有回報的讓步。（圖／美聯社）

華盛頓郵報今（8）日刊出一篇評論文章指出，美國將近40年來一直維持承諾對台灣提供防衛性武器，但美國川普政府尚未確認這項承諾。

根據中央社引述華郵作者羅金（Josh Rogin）的看法指出，原預定2016年底啟動總額僅10餘億美元的軍售案，但歐巴馬政府未做出最後決定。

川普上任之初發出一些親台訊息，包括與台灣總統蔡英文通電話，大多數觀察家原本預期川普政府會迅速推動這項軍售案。但這項對台軍售案仍在不確定狀態，美國官員、國會議員和專家擔心，川普可能對北京做出沒有回報的讓步。

如今，美國政府與國會官員表示，由於內部缺乏共識，以及擔心激怒北京，可能使這項軍售停擺。

支持這項對台軍售的官員指出，川普政府向中國大陸讓步，卻得不到具體回報，會讓台灣民主制度處於日益危險的境地。

不過，參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）表示：「我會鼎力支持任何川普政府為我們盟友台灣提出的軍售案。」

華郵作者最後強調，川普政府必須抵拒為短期目的犧牲長期目標的誘惑，因為北京總是會有一些更緊急的事要處理。但如雷根所充分理解，美國對台灣的防衛承諾極為重要，不能被用來交易。

(中時電子報)