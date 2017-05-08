穿越喜馬拉雅山 粵藏中南亞列車 全球絕無僅有

去年底，大陸商人完成了一次超過6000公里，從海平面到海拔4000多公尺，翻越世界屋脊青藏高原，並穿越喜馬拉雅山的國際貨運。粵藏中南亞列車不但是大陸一帶一路中最艱辛的路段，在全球陸路運輸更是絕無僅有。

去年5月，大陸成功試運行從蘭州出發到尼泊爾的國際聯運貨運班列，從陝西和甘肅等地運來的蘋果也選擇這裡，運到吉隆，繼而出口到南亞。由廣州開往西藏的首趟粵藏中南亞班列也在去年底抵達中尼邊境口岸。

粵藏中南亞班列是從廣州出發，經成渝鐵路、青藏鐵路、拉日鐵路、日喀則至吉隆公路、轉站吉隆口岸出境，抵達尼泊爾加德滿都，路途全長6070公里，其中鐵路5200公里，公路870公里，雖然距離比大陸開往歐洲列車短，但因要翻越喜馬拉雅山，卻是最艱辛的路程。

「目前從廣州到吉隆口岸運輸時間大約是5至6天，優於20天左右的海運方式。」西藏天知進出口貿易有限公司總經理姚延豐表示，如此服務相當於「快遞」，將貨物從華南的集散中心快速運輸到尼泊爾。粵藏中南亞班列開通後，已運送了價值1.5億元的貨物。他預測，粵藏中南亞班列有望將廣州經拉薩、日喀則至吉隆邊境口岸的運輸時效縮至3.7天。

10年前，被人們譽為「天路」的鐵路鋪設到世界屋脊的西藏拉薩，成為全球海拔最高的鐵路。如今，這條「天路」已成為連接大陸和喜馬拉雅山脈南側貿易通道最重要孔道。

(旺報)