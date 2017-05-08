台南啟動補教防狼稽查 業者錯愕

教育局社教科與社會局聯手突擊三家補習班業者，三家業者都未準備老師名冊與良民證。（程炳璋攝）

教育局與社會局突擊補教業者，業者皆無法立即檢附文件，市府要求一周內補正。（程炳璋攝）

補教業狼師事件延燒，台南市教育局與社會局聯手展開整頓，8日下午突擊中西區三家補習班，稽查業者教師名冊與良民證兩項文件，三家業者竟皆缺漏無法提供，市府人員要求限期一周內補正資料。

台南市共有1539家補教業者，教育局與社會局針對分布市區內的400家業者進行稽查，教育局主要查證業者有無備妥教師名冊與良民證，社會局則作性平案件宣導。

台南市教育局社教科長楊明達表示，即日起已邀請多名退休校長組成聯合稽查小組，首波查證的400家業者，多數屬高中升大學的補習班，補習班必須備妥文件配合稽查，教師的良民證若是在3個月前申請，則需重新辦理，以檢視補教老師最新的行為紀錄。

楊明達表示，補教業者若發現有違反性別平等案件的狼師個案卻未通報，依兒少法可裁罰6000元至3萬元不等的罰鍰，若不解聘該名老師，教育局最嚴重可撤銷業者立案資格。

過去教育局在補教業者通過立案後，先發給證書，再囑咐業者自行上網登錄教師名冊，現在行政程序改變，市府將要求通過立案的業者先上網登錄教師名冊，再給予證書。

遭官員突擊的三家補教業者8日下午皆無備妥相關文件，台南市教育局要求限期一周補正資料，未來若補習班內的教師有異動，都須向政府通報。

(中時)