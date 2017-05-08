郝龍斌：兩岸牌不是國民黨唯一王牌

國民黨黨主席選戰倒數12天，郝龍斌今8日與至澎湖舉行政見座談會，暢談對國民黨未來的想法與政見，面對媒體詢問兩岸牌是不是國民黨的王牌，郝龍斌表示，兩岸牌不是國民黨唯一的王牌，國民黨確實比民進黨更能夠處理兩岸關係，但國民黨最重要的王牌是能夠中道務實、照顧所有全台灣人民的權益，尤其是在經濟方面。

郝龍斌表示，兩岸互動良好友善，創造雙贏彼此互惠，讓全台灣民眾能夠支持，民進黨也不敢廢除改變，這就是兩岸互動最好的模式。他並以當初在做台北市長時，與上海的交往模式為例，台北與上海共同舉辦的雙城論壇，不僅創造了兩岸的雙贏，更維持了兩岸的友誼與互動，包括柯文哲市長都不敢廢除，證明了這就是最好的處理方式。

郝龍斌致詞時指出，民進黨為了討好日本、美國，打算進口日本核災食品、美豬；甚至承認沖之鳥礁是島，損害台灣漁民的漁權；更重要的是兩岸關係搞不好，而澎湖最重要的就是農業、漁業與觀光業，兩岸關係不好，這些產業都會受到連帶影響。他進一步表示，過去說「國民黨不倒，台灣不會好」，現在大家看到國民黨已經倒了，但民進黨執政後，大家看到台灣並沒有變好。因此他覺得國民黨一定要好，臺灣才會好，這就是他選黨主席最重要的原因。

郝龍斌並以當初擔任台北市長時，與澎湖農會合作，由台北農產運銷公司協助解決澎湖絲瓜滯銷問題為例，傾聽各地聲音、協助解決問題並創造雙贏，未來做黨主席也是一樣，要讓基層認同就是要創造雙贏。

(旺報)