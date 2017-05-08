郝龍斌：兩岸牌不是國民黨唯一王牌
國民黨黨主席選戰倒數12天，郝龍斌今8日與至澎湖舉行政見座談會，暢談對國民黨未來的想法與政見，面對媒體詢問兩岸牌是不是國民黨的王牌，郝龍斌表示，兩岸牌不是國民黨唯一的王牌，國民黨確實比民進黨更能夠處理兩岸關係，但國民黨最重要的王牌是能夠中道務實、照顧所有全台灣人民的權益，尤其是在經濟方面。
郝龍斌表示，兩岸互動良好友善，創造雙贏彼此互惠，讓全台灣民眾能夠支持，民進黨也不敢廢除改變，這就是兩岸互動最好的模式。他並以當初在做台北市長時，與上海的交往模式為例，台北與上海共同舉辦的雙城論壇，不僅創造了兩岸的雙贏，更維持了兩岸的友誼與互動，包括柯文哲市長都不敢廢除，證明了這就是最好的處理方式。
郝龍斌致詞時指出，民進黨為了討好日本、美國，打算進口日本核災食品、美豬；甚至承認沖之鳥礁是島，損害台灣漁民的漁權；更重要的是兩岸關係搞不好，而澎湖最重要的就是農業、漁業與觀光業，兩岸關係不好，這些產業都會受到連帶影響。他進一步表示，過去說「國民黨不倒，台灣不會好」，現在大家看到國民黨已經倒了，但民進黨執政後，大家看到台灣並沒有變好。因此他覺得國民黨一定要好，臺灣才會好，這就是他選黨主席最重要的原因。
郝龍斌並以當初擔任台北市長時，與澎湖農會合作，由台北農產運銷公司協助解決澎湖絲瓜滯銷問題為例，傾聽各地聲音、協助解決問題並創造雙贏，未來做黨主席也是一樣，要讓基層認同就是要創造雙贏。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。