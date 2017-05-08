民調變文宣？國民黨主席選舉 各陣營調查結果差很大

近期國民黨黨主席選舉各份民調結果大相逕庭，候選人詹啟賢質疑是否有些陣營把民調拿來當文宣，誤導選民。但吳敦義陣營則表示最新民調已是根據有效黨員名冊來問，相較之前的具有指標性。

針對近期各份國民黨民調結果相差頗大，是否準確問題，詹啟賢8日邀學者與黨代表參選人探討。黨代表參選人李成蔭指出這次選舉只有黨員才能投票，還必須是有交黨費的黨員；文化新聞系副教授莊伯仲表示，因此就算電話民調問到的是泛藍民眾，尚且未必有投票權，何況可能問到泛綠民眾。詹啟賢則表示，3個不同陣營做出完全不同的民調結果，公信力與真正目的為何？是否把民調當文宣，如果這樣很不好。

然而面對這些對民調的質疑，前立委鄭汝芬之女、現任彰化縣議長謝典霖之姊，現任吳敦義辦公室小編的謝衣鳳表示，最新民調是詢問國民黨有效黨員名冊，相較於先前的民調，更具有指標性。

(旺報)