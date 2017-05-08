蔡黃汝失控怒吼 迴旋踢狠踹渣男
台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》7日播出平均收視1.24，一人分飾兩角的蔡黃汝（豆花妹）展現強大哭功，讓粉絲看了也心疼，其中一段是雙胞胎姐姐吳平安目睹男友曾國豪與自己好友有染，氣到抓狂失控，更傷心得只能自己療傷，不讓外人知，另一場哭戲則是雙胞胎妹妹吳平凡終於得知姊姊當年的委屈，卻把所有悲傷留給自己，她心疼得在海邊爆哭。網友大誇豆花妹演技大躍進，看好她會是今年金鐘獎女主角熱門人選。
蔡黃汝飾演的吳平凡知道吳平凡當年被劈腿、未婚生女心疼氣憤怒吼，眼神殺氣十足，原本是小綿羊的她大發威，迴旋踢跪在地上道歉的曾國豪（許騰介飾），她回憶，這一踢練很久，「我穿尖頭鞋，很害怕不小心腳力沒掌控好，踢傷他。」兩人模擬了好多遍，終於抓到訣竅，而許騰介也演得逼真，讓蔡黃汝以為自己踹到他，不過對於這段打戲，她頗得意自己身手很靈活，根本就是女打仔。觀眾也誇讚她：「演技大爆發，眼神語氣搭配得天衣無縫。」
(中時)
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