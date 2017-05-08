湖泊擴大冰川崩塌 青藏高原暖化釀災

位於青藏高原的青海湖面積不斷擴大，較10年前增加了108平方公里，是17年來最大。同樣位於青藏高原的可可西里，湖泊面積也在增加。阿里地區去年還發生罕見的大規模冰塌，約1400個足球場面積被巨大冰塊覆蓋，9人被活埋，數百頭氂牛失蹤。專家表示，全都與地球暖化脫不了關係，至今仍未找到有效解決辦法。

根據青海省氣象科學研究所4月28日衛星監測顯示，青海湖面積為4425.38平方公里，與去年同期相比，擴大49平方公里。與近10年（2007年至2016年）同期相比，擴大了108.18平方公里，是17年來同期最大值。

「青海湖面積每年都在增加，主要和流域降水增加有關。」青海省氣象科學研究所高級工程師劉寶康表示，全球氣候變暖使青藏高原氣候暖溼化趨勢明顯，來自印度洋的季風增強，導致青海湖周邊降水增加。青海省氣候中心也預測，本月環湖地區較歷年氣溫偏高，降水偏多，青海湖面積仍將維持較大面積，青海湖周邊應加強旅遊設施的安全檢查。

不光是在青海湖，在平均海拔達4600公尺、面積達4.5萬平方公里的可可西里，素有「人類禁區」之稱，境內雪山冰川林立、沼澤湖泊縱橫，溼地相間，是藏羚羊、藏野驢等國家重點保護野生動物的棲息地。

2016年9月，青海省水利部門聯合長江水利委員會首次對可可西里重要湖泊進行的水文考察發現，保護區內庫賽湖、海丁諾爾湖、鹽湖等3個高原湖泊的面積都擴大。從1989年至2015年，庫賽湖面積從259平方公里增加到326平方公里；海丁諾爾湖從38平方公里擴大至77平方公里；鹽湖從30平方公里增至147平方公里。中國科學院青海鹽湖研究所研究員馬海州表示，可能與流域內山地冰川消融補給及湖周凍土含水層融化補給有關。

氣候暖化不但造成雪融湖泊變大，也導致冰川崩塌。2016年7月西藏阿里地區一次罕見冰塌，面積約10平方公里，相當於1400個標準足球場，冰塌體積達0.7億立方公尺，造成9人死亡，數百頭氂牛失蹤和大量草場被破壞。

(旺報)